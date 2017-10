Marcos Alonso, laterale mancino del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma in Champions League: "Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni. Stiamo cercando di recuperare. Vogliamo dare il massimo domani. Quest'anno più duro perché c'è la Champions? No, cerchiamo di prepararci bene e affrontare questa competizione”.



SU MORATA - "Lo vedo pronto, si è allenato bene, non so se sarà fra i titolari. È stato importante nelle prime partite, farà molto bene”.



SULLE CRITICHE DI CONTE - "Il mister ha detto che col Palace abbiamo giocato male? Credo che sia vero, ha fatto bene per motivarci. Il calcio è uno sport che cambia molto velocemente, domani abbiamo già l'opportunità di cambiare le cose. Non è stata una buona partita, possiamo solo migliorare".



AVVERSARIO GIALLOROSSO - "Loro sono una squadra forte, penso sia rimasto il blocco di quando giocavo io in Italia. Domani sarà difficile, dovremo dare il 100% per vincere. Sono un blocco forte, a me è sempre piaciuto Dzeko e credo sia in un buon momento, dovremo stare attenti non solo a lui ma a tutta la squadra”.