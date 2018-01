Si aggiunge un altro nome alla lista dei centravanti vicini al. Dopo l’infortunio di, fuori per almeno un mese per un problema alla caviglia, e il no deldiall’ipotesi prestito per, stando a Sky Sport Uk, ha messo gli occhi su Ashley, attaccante del. Il centravanti inglese, che finora vanta 26 presenze stagionali con 4 reti, rappresenta comunque un’alternativa qualora l’affarenon dovesse andare in porto.