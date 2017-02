Sono un tifoso interista e amo la mia squadra!come ogni interista credo che dopo mourinho ci sia il vuoto... mi spiego... tutti gli allenatori passati fin ora si sono dimostrati mediocri senza coraggio di osare! Sopratutto con i giovani.. abbiamo visto andare via coutinho (che sin dal primo momento avevo identificato come un campione ma cn bisogno di giocare con continuità) infatti ora parlano i fatti.. ora abbiamo GABIGOL secondo me altro potenziale campione ma purtroppo pioli (gran bel allenatore è! Ma provinciale senza coraggio di osare o sperimentare) non lo vede proprio gli preferisce palacio (grande giocatore che ringrazio ma ormai ai titoli di coda) è una cosa che proprio non mi scende..se anche contro l'empoli non partirà titolare è meglio che vada via in una squadra che crede nei giovani dove ci sia un allenatore con il CORAGGIO DI OSARE! Con una mentalitá vincente.. lo



Luca Borioni risponde:



Gabigol è un mistero. O meglio, tecnicamente resta un giocatore con un grande potenziale tecnico ma se le cose a Milano non vanno deve esserci qualcosa sotto, a livello caratteriale. Altrimenti non si spiega la netta chiusura a un giocatore annunciato come un fenomeno, acquistato a peso d'oro e poi lasciato da parte. Qualche soluzione però bisogna pur trovarla. Inter, come intendi risolvere il msitero?