Contro l'Olympiacos, Giorgio Chiellini ha collezionato la presenza numero 440 in gare ufficiali con la maglia della Juventus. Fra i giganti della storia juventina ora c'è anche lui: raggiunto Cabrini, davanti al classe 1984 restano Del Piero (705), Buffon (629), Scirea (552), Furino (528), Bettega (482), Zoff (476), Boniperti (459), Salvadore (450) e Causio (447). Una roccia in campo, un uomo squadra nello spogliatoio, un giocatore destinato probabilmente in futuro a ricoprire anche incarichi societari all'interno della Juve. Chiellini è tutto questo e anche di più, come testimonia la sua laurea magistrale in business administration.



RINNOVO E CAPITANO - Un legame indissolubile quello fra Chiellini e la Juventus, che stanno parlando di un rinnovo di contratto. L'attuale (da 3.5 milioni all'anno) scade a fine stagione: il progetto è quello di prolungare fino al 2020. E nella prossima stagione, la prima senza Buffon, il ruolo di un 'anziano' come Chiellini sarà ancora più importante, per fare da chioccia alle nuove generazioni bianconere. E per ereditare molto probabilmente la fascia di capitano. La voleva Bonucci, l'avrà uno fra il Chiello e Marchisio. Se la meriterebbero entrambi, per militanza, cicatrici (anche ieri, per il difensore, otto punti di sutura alla testa), vittorie e fedeltà alla causa.