La tentazione c'è stata davvero. Perché Giorgio Chiellini ha scelto di passare la sua vita - calcistica e non - in Italia, da leader e bandiera della Juventus ormai da quasi 15 anni. Eppure, la Premier League è stata l'ultima delle possibilità ad altissimo livello per provare a convincere Giorgio a fare un'esperienza diversa: all'inizio della sua avventura al Chelsea, Antonio Conte ha fatto davvero il nome di Chiellini per la difesa dei Blues cui ha sempre pensato di dover dare una seria regolata. L'uomo giusto al posto giusto, un'offerta economica e come lunghezza di contratto molto importante, ma nessun margine di fattibilità sin da subito. Neanche una trattativa, in sostanza.



AVANTI CON LA JUVE - Giorgio non ha ascoltato neanche le idee del Manchester City, naturale per i top club allenati dai migliori al mondo provare a regalarsi un centrale che ha sempre dimostrato il suo valore con una continuità di rendimento impressionante, anche oltre la carta d'identità che in estate dirà 34 anni. Nella testa di Chiellini però c'è sempre stata e ci sarà solo la Juve: Marotta e Paratici hanno già trovato l'accordo per il suo rinnovo, presto l'annuncio per Chiellini in bianconero fino al 2020, avanti insieme senza dubbi o pensieri ai soldi inglesi. Per Giorgio, la Juve è una seconda pelle e il posto migliore dove rendere ancora. Perché non ha nessuna intenzione di fermarsi; con buona pace della Premier.