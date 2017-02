Prosegue anche nella stagione 2016-2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventitreesima giornata.: “Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo. Rizzoli la conduce bene dal punto di vista disciplinare. Giusta la gestione dei cartellini nell’arco della gara. Gli episodi contestati: dopo un angolo, il difensore della Juventus prende posizione.. Nel corso della medesima azione, il pallone arriva poi alla: in partenza entrambi si aiutano con le braccia, ma l’ultima trattenuta è dello svizzero della Juventus.: l’attaccante croato interviene in modo pulito sul pallone, non c’è contatto con Icardi”.: “Guida commette un errore nel valutare regolare la spinta di Silvestre su Bacca., Silvestre si disinteressa del pallone e va dritto sull’uomo in modo irregolare”.della ventitreesima giornata di Serie A:: Gavillucci 5,5 (“Commette qualche errore dal punto di vista disciplinare: sei ammonizioni in una gara così sono troppe”).: Massa 5,5 (“Il tocco di mano diè visto dall’addizionale Damato: l’arbitro mostra il giallo allo spagnolo, maperché c’era la chiara occasione da gol per il Bologna.: Mertens lo aveva superato in velocità e Maietta era in ritardo. C’era la chiara occasione da gol nonostante la distanza dalla porta, giusto il cartellino rosso”.: Aureliano 5,5 (“per fallo di Cesar su Zapata. Corretta l’espulsione di Cesar stesso per doppia ammonizione”).: Di Bello 6 (“Bellusci sgambetta Ljajic,”).: Russo 6.: Rizzoli 6 (“per quanto accaduto nel finale di gara. L’attaccante dell’Inter scaglia il pallone verso l’arbitro dopo il triplice fischio. Rizzoli non lo vede, ma Orsato sì”).: Guida 5,5.: Rocchi 6 (“Corretta l’espulsione a Crisetig per doppia ammonizione”).: Giacomelli 6 (“Hoedt sbilancia Zampano in area di rigore: giusto assegnare il penalty al Pescara”).: Di Bello, Rocchi, Giacomelli.: Aureliano, Guida, Massa.