Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentaquattresima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Atalanta-Juventus: “Abbaglio colossale di Guida al 12’ della ripresa sul punteggio di 1-1. Sul cross di Khedira c’è la deviazione di Toloi con la mano per anticipare Bonucci. L’arbitro assegna il rigore, ma poi cambia decisione perché l’assistente Di Fiore segnala un fuorigioco di Mandzukic. Si tratta di una svista clamorosa perché il croato non è mai in offside e anche se lo fosse stato non partecipa all’azione (è troppo lontano) e quindi non è giustificabile la chiamata. Alla Juventus, dunque, manca un rigore netto”.



Roma-Lazio: “Topica colossale di Orsato sul primo rigore non concesso alla Lazio. Fazio rifila un calcione a Lukaku in area, l’arbitro non interviene su un contatto da sanzionare. Primo errore del direttore di gara. Il secondo è, se possibile, ancor più grave: Wallace neanche sfiora Strootman che cade a terra in area di rigore. Orsato cade nel tranello e assegna il rigore alla Roma. Il centrocampista olandese per la simulazione rischia due turni di stop per la prova tv”.



Crotone-Milan: “Errore grave dell’assistente Preiti nel primo tempo con il Crotone in vantaggio per 1-0. Fermata l’azione del possibile 2-0 per il Crotone a causa di un offside di Trotta che non c’è. L’attaccante del Crotone, che poi realizza a gioco fermo, è tenuto in gioco da Vangioni”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 34esima giornata:



Atalanta-Juventus: Guida 4.

Bologna-Udinese: Celi 6,5 (“Sul punteggio di 1-0 annullato un gol segnato con il tacco da Krejci: decisione corretta, l’esterno del Bologna era in fuorigioco”).

Cagliari-Pescara: Minelli 5,5 (“Minelli pecca di esperienza. Il razzismo va condannato e Muntari ha ragione a fare notare all’arbitro i presunti cori razzisti provenienti dalla curva dei tifosi del Cagliari, ma sbaglia nei modi. Il centrocampista del Pescara, infatti, non può mettere le mani addosso al direttore di gara per segnalare quanto accaduto. L’arbitro ascolta passivamente le proteste di Muntari e lo ammonisce. A quel punto Muntari lascia il campo in segno di protesta. Ma è giusto che un giocatore di Serie A abbandoni il terreno di gioco per dei cori provenienti da poche persone? Il razzismo è da condannare, ma Muntari ha sbagliato le modalità. Minelli avrebbe dovuto assecondare le richieste del centrocampista del Pescara interrompendo il gioco e facendo segnalare allo speaker dello stadio quanto accaduto”.

Crotone-Milan: Banti 6 (“L’errore è del guardalinee e non suo”).

Empoli-Sassuolo: Doveri 6.

Genoa-Chievo: Pairetto 5 (“Il rigore concesso al Genoa - e poi fallito da Simeone - non c’era. E’ Pandev ad andare addosso a Cesar, fermo sulla sua posizione, e non viceversa”).

Inter-Napoli: Rocchi 6,5 (“Al Napoli manca una punizione dal limite dell’area di rigore nel finale di gara per un fallo di mano di Icardi”).

Palermo-Fiorentina: Tagliavento 6,5.

Roma-Lazio: Orsato 4.

Torino-Sampdoria: Massa 6.



CHI SALE: Celi, Tagliavento e Rocchi.



CHI SCENDE: Orsato, Guida e Pairetto.