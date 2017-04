Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



“Nessun episodio merita una particolare menzione”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 30esima giornata:



Chievo-Crotone: Calvarese 6 (“Giusta la chiamata dell’assistente Schenone sul gol annullato al Crotone perché Trotta è in fuorigioco sul passaggio di Martella”).

Fiorentina-Bologna: Doveri 6,5.

Genoa-Atalanta: Gavillucci 6 (“Assurdo il comportamento di Pinilla, espulsione sacrosanta”).

Napoli-Juventus: Orsato 8 (“Non sbaglia niente. Timide proteste del Napoli sul gol del vantaggio di Khedira, questo perché in avvio dell’azione c’è stato un contatto tra Higuain e Albiol, ma nulla di punibile con un fallo: il gol della Juve è regolare. Lascia giocare molto: scelta vincente”).

Palermo-Cagliari: Valeri 6 (“L’assistente De Meo non vede il fuorigioco di Gonzalez nell’azione che porta lo stesso giocatore al gol dell’1-0 per il Palermo. Sul gol del 3-1 Valeri viene aiutato dalla tecnologia”).

Pescara-Milan: Mazzoleni 6 (“Zeman si lamenta per il gol annullato al Pescara nella ripresa, ma è corretta la chiamata dell’assistente De Pinto: Benali è in fuorigioco”).

Roma-Empoli: Massa 6 ("Dopo 7 minuti di gioco (sullo 0-0) lancio in profondità per Thiam, partito in posizione regolare, sul quale piomba Szczesny che lo atterra. Sarebbe rigore per l’Empoli, ma l’azione è fermata dalla bandierina alzata per un fuorigioco inesistente").

Sassuolo-Lazio: Giacomelli 6.

Torino-Udinese: Ghersini 6 (“Sbaglia l’assistente di Ghersini in pieno recupero: chiamato a Belotti un fuorigioco inesistente (è in linea con Samir) che vanifica il gol del 3-2. La situazione era molto difficile da valutare”).



CHI SALE: Orsato, Doveri.

CHI SCENDE: nessuno.