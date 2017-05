Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentasettesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Milan-Bologna: “Era regolare il gol annullato a Lapadula nel primo tempo. Giacomelli sbaglia a valutare il tocco di Gastaldello e non viene coadiuvato dal guardalinee. Il difensore del Bologna sbaglia il rinvio (è una giocata) e quindi la posizione di partenza di Lapadula (di fuorigioco) non conta”.



Lazio-Inter: “Di Bello dirige malissimo la gara in assoluto, a prescindere dalle decisioni sui singoli episodi. Il primo rigore per fallo di Murillo su Keita c’era, l’arbitro lascia proseguire. Corretto assegnare il rigore alla Lazio per fallo in area di Murillo su Felipe Anderson, discutibile invece l’ammonizione per il difensore colombiano. Il secondo giallo su Keita è inventato. Medel ostacola il senegalese con la gamba, poi Keita cade trascinando la gamba, ma il contatto è evidente e ci poteva stare il calcio di rigore. Errore pacchiano dell’arbitro che ammonisce il giocatore della Lazio per simulazione. Giusto espellere Lulic per l’entrataccia su Gagliardini”.



Udinese-Sampdoria: “Pinzani sbaglia ad espellere De Paul. Il giocatore entra in maniera dura, ma era un fallo da ammonizione. Gabriel Silva stende Muriel, giusto assegnare il rigore alla Sampdoria. Sbagliato, però, espellere il colombiano per l’esultanza: era da giallo. Corretto il cartellino rosso a Danilo, che prende per il collo Muriel”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 37esima giornata:



Chievo-Roma: Damato 6 (“Ok il primo gol della Roma, Dzeko si disinteressa del pallone ed El Shaarawy è in posizione regolare”).

Napoli-Fiorentina: Rizzoli 6 (“E’ davvero necessario dargli ancora una deroga?”).

Empoli-Atalanta: Valeri 6.

Genoa-Torino: Guida 6.

Juventus-Crotone: Mazzoleni 6.

Lazio-Inter: Di Bello 4.

Milan-Bologna: Giacomelli 5.

Sassuolo-Cagliari: Nasca 6,5.

Udinese-Sampdoria: Pinzani 4,5 (“Non tiene in pugno una partita di fine stagione tra due squadre che non hanno nulla da chiedere alla classifica”).



CHI SALE: Nasca, Valeri, Damato.

CHI SCENDE: Di Bello, Pinzani, Giacomelli.