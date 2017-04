Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella trentatreesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Sampdoria-Crotone: “Irregolare il gol del pareggio del Crotone: offside di Trotta che innesca l’autore della rete, Falcinelli".



Atalanta-Bologna: “Al 4' di gara l’arbitro Russo e gli assistenti commettono un grave errore: il gol dell'Atalanta, infatti, era da annullare per fuorigioco di Conti. Lo stesso Conti esita prima di esultare perché evidentemente si era reso conto di essere in posizione irregolare”.



I VOTI AGLI ARBITRI della trentatreesima giornata:



Atalanta-Bologna: Russo 5.



​Chievo-Torino: Mariani 6.



Fiorentina-Inter: Valeri 5,5 (“Irregolare il 5-2 della Fiorentina perché Babacar è in fuorigioco sull’assist di Salcedo”).



​Juventus-Genoa: Calvarese 6 (“Nella ripresa annullato un gol a Bonucci (in leggero offside non rilevato): sulla punizione calciata da Dybala, il difensore della Juve trova il gol mentre a centro area finiscono giù due genoani. Calvarese non convalida la rete per una spinta di Mandzukic ai danni di Burdisso. L’arbitro, però, poteva lasciar proseguire sul leggero contatto”).



Lazio-Palermo: Fabbri 6.



​Milan-Empoli: Gavillucci 6 (“Giusto il rigore dato al Milan nella ripresa: Skorupski atterra Pasalic. Regolare il 2-0: sia Maccarone (assist) sia Thiam (autore del gol) riescono a stare in gioco, evitando di finire in offside. Errore di Skorupski nella ripresa: blocca la palla con le mani, poi la mette a terra e infine la riprende. Gavillucci assegna giustamente la punizione a due dal vertice dell’area piccola ai rossoneri”).



​Sampdoria-Crotone: Rizzoli 6 (“Partita sufficiente, la responsabilità sul pareggio del Crotone è dell’assistente”).



​Sassuolo-Napoli: Damato 6,5 (“La decisione più discussa arriva nel finale di gara. Mertens colpisce di testa verso la porta (sguarnita), ma Cannavaro salva i suoi. Il movimento del braccio porta il Napoli a chiedere il rigore, ma il difensore - come si evince dai replay televisivi - colpisce il pallone di testa. Ci poteva stare, invece, il rigore per il Napoli per fallo di Dell’Orco su Mertens nel primo tempo”).



Udinese-Cagliari: Marini 6.



CHI SALE: Damato, Gavillucci, Marini.



CHI SCENDE: Russo, Valeri.