Prosegue anche nella stagione 2016-2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventisettesima giornata.“Non ci sono state particolari sviste, gli arbitri si sono comportati bene”.della ventisettesima giornata:: Guida 6,5 (“Giusto annullare il gol a Kalinic per fuorigioco. Il contatto in area tra Astori e Petagna non è tale da assegnare un rigore per l’Atalanta”).: Russo 6.: Di Bello 6,5 (“In posizione regolare Borriello in occasione del gol del Cagliari. Giusto assegnare rigore all’Inter: Gabriel atterra Icardi in area”).: Fabbri 6.: Doveri 6.: Maresca 5,5 (“Unica insufficienza di giornata. Il: De Sciglio dalle immagini non sembra trattenere Gakpé, c’è solo un lieve contatto, non tale da causare un rigore. Corretti, invece, i due tiri dal dischetto assegnati al Milan”.: Banti 6 (“Poteva starci, in quanto il regolamento non consente di fare fare gesti «provocatori o derisori». Giusto annullare il gol di Mertens per fallo del belga su Fazio nel finale del primo tempo.che, da terra, fa uno sgambetto a Reina non visto da arbitro e assistenti (il capitano della Roma era già ammonito). Corretto l’allontanamento di Sarri per proteste in seguito a questo episodio”).: Pasqua 6.: Rizzoli 6.: Damato 6 (“Al 20’ Samir colpisce col gomito Dani Alves in area, giusto lasciar correre perché il contatto non è tale da causare un rigore. Pochi minuti dopo, sul cross di Dani Alves la palla finisce sul braccio di Samir dopo la deviazione col piede: giusto lasciar correre anche in questo caso.: Perica devia il pallone (cambia nettamente direzione) e solo dopo tocca la gamba di Dani Alves. Contatto non di facile valutazione”).: Guida, Di Bello, Banti.: Maresca.