Prosegue anche nella stagione 2016-2017. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventottesima giornata.: “In avvio di gara Massa si perde un. Nel finale scoppia il putiferio a causa del. I giocatori del Milan, quando Massa fischia il rigore in favore della Juve, sostengono che il recupero fosse già finito, invece l’arbitro giustamente aveva lasciato proseguire l’azione (il fallo di mano è avvenuto dopo 4 minuti e 21 secondi).. E’ una decisione tirata per i capelli per un discorso di distanza, ma non si può definire vergognosa. Dinamicamente non è il braccio che cerca il pallone, De Sciglio allunga la gamba destra e di conseguenza allarga il braccio sinistro, la sfera sbatte sull’arto del giocatore del Milan. Lo spazio occupato dal corpo di De Sciglio, però, fa sì che il pallone non arrivi al centro dell’area di rigore. Decisione difficile da prendere.Nel finale di gara, però, l’arbitro ha “scagionato” Doveri, facendo capire di aver preso lui la decisione senza consultarsi con l’addizionale di porta. Mi lascia perplesso che Massa e Doveri - da cui si dirige Montella nel post partita - sostengano che sia stato proprio l’arbitro a vedere il tocco col braccio”.: “Condanno Mariani per lasul risultato di 1-0 per il Napoli. L’intervento del croato ai danni di Crisetig era sicuramente da cartellino giallo. Essendo Rog già ammonito, andava espulso. Ci pensa Sarri a sostituirlo subito dopo l’episodio, mentre Nicola viene allontanato per le proteste., mentre è”.: “Irrati sbaglia in avvio di gara.sullo 0-0 per un fallo di mano in area di D’Ambrosio”.della 28esima giornata:: Massa 5 (“Ha peccato di inesperienza, poteva gestire meglio la gara”).: Orsato 6,5.: Giacomelli 6.: Gavillucci 6,5.: Irrati 5,5.: Mariani 4,5.: Rocchi 6 (“. Su un lancio di Chochev, Nestorovski e Aleesami scattano in posizione regolare verso il pallone. Sulla sfera va Aleesami che, però, non tocca il pallone. In un primo momento sembrava che in scivolata lo allungasse verso il compagno di squadra. L’assistente Preti segnala. Il macedone, in effetti, sarebbe stato in offside, ma non punibile in quanto Aleesami non aveva toccato il pallone. Il gol del Palermo era regolare, ma resta una valutazione molto complessa”).: Celi 6,5.: Valeri 6 (“Non commette errori. Giornata no per l’assistente Schenone, commette qualche errore di valutazione sui fuorigioco”).: Orsato, Gavillucci e Celi.: Mariani, Massa e Irrati.