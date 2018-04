Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella trentacinquesima giornata di Serie A:



Inter-Juventus: “Partita estremamente complicata, ma è stato designato il miglior arbitro considerando che Rocchi aveva fatto Juventus-Napoli la settimana precedente. Orsato ha sbagliato la gestione della gara soprattutto. È corretto l’intervento del Var sull’entrata di Vecino ed è giusto anche il cambio di cartellino da giallo a rosso deciso dall’arbitro. Una discriminate importante è la posizione del pallone: più è distante (e quindi non c’è la possibilità di prenderlo), più il fallo diventa pericoloso e quindi da rosso. In questo caso l’entrata di Vecino è brutta (tra tibia e caviglia coi tacchetti), pericolosa e con pallone non giocabile. Rosso corretto. Inspiegabile, invece, il mancato secondo giallo a Pjanic per il fallo su Rafinha nella ripresa. In questo caso, però, il Var non poteva intervenire: uso vietato sulle mancate ammonizioni, anche se portano a un’espulsione, riporta il protocollo Ifab. L’intervento era da giallo perché scomposto e imprudente e la svista di Orsato (vicino al punto dove è avvenuto il contatto) è ingiustificabile. E l’entrata di Barzagli su Icardi? Corretto il giallo: è nel confine del fallo imprudente. Analizzando i gol, il primo della Juventus è regolare perché Matuidi non tocca il pallone prima che arrivi a Douglas Costa. Male invece l’assistente Manganelli che alla fine del primo tempo si perde il netto fuorigioco di Matuidi che segna il 2-0. Gol convalidato inizialmente e poi annullato dal Var giustamente”.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Bologna-Milan: “Al 38’ annullato con il Var il gol del pareggio di Orsolini: punito dopo la review il tocco col braccio di Palacio prima del tiro diretto verso la rete”.



Fiorentina-Napoli: “All’inizio del match, rigore per la Fiorentina per intervento di Koulibaly (ammonito) su Simeone. Il Var, però, richiama Mazzoleni per rivalutare il punto dove avviene il fallo del difensore del Napoli”.



Benevento-Udinese: “Tiro-cross di Brignola, Pezzella respinge e Maresca viene richiamato dal Var per valutare il tocco di mano del difensore dell’Udinese”.



VAR SI:



Fiorentina-Napoli: “Con l’intervento del Var si passa alla punizione dal limite e al rosso per il difensore del Napoli. Corretto perché in area non c’è più la tripla sanzione mentre fuori area quando si nega la chiara occasione da gol è sempre espulsione”.



Benevento-Udinese: “La tecnologia aiuta Maresca nell’assegnazione del rigore realizzato da Coda: Pezzella col braccio ferma il tiro-cross di Brignola”.



VAR NO:



Bologna-Milan: “Giacomelli rivede l’episodio al Var e annulla il gol al Bologna, ma sbaglia. Palacio non fa nulla per colpire il pallone che gli piomba addosso a velocità elevata sul rinvio di Calabria da distanza molto ravvicinata. Moltissimi dubbi sull’annullamento del gol”.



I VOTI AGLI ARBITRI della trentacinquesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Atalanta-Genoa: Fabbri 6 (Var La Penna). “Nel primo tempo fermato Lapadula lanciato a rete per un fuorigioco al limite”.

Benevento-Udinese: Maresca 6,5 (Var Mariani). “Corretta l’espulsione a Cataldi per doppia ammonizione”.

Bologna-Milan: Giacomelli 5 (Var Gavillucci).

Crotone-Sassuolo: Damato 6 (Var Di Bello). “Corretto il rigore assegnato al Sassuolo: Faraoni colpisce Politano prima che arrivi al tiro”.

Fiorentina-Napoli: Mazzoleni 7,5 (Var Massa).

Verona-Spal: Banti 6,5 (Var Rocchi).

Inter-Juventus: Orsato 5 (Var Valeri).

Roma-Chievo: Calvarese 6,5 (Var Manganiello). “Juan Jesus cintura Inglese davanti alla porta: giusto il rigore più il rosso per aver negato la chiara occasione da gol con un fallo senza contesa della palla”.

Sampdoria-Cagliari: Abisso 5 (Var Pasqua). “Giusto il secondo giallo a Cigarini per una sbracciata su Ramirez e regolare la rete di Pavoletti”.

Torino-Lazio: Irrati 6,5 (Var Chiffi). “Netto il rigore per la Lazio per fallo di Nkoulou su Milinkovic poi sbagliato da Luis Alberto”.



