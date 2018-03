Si è preso tutto. La Fiorentina, i complimenti, i paragoni e l’Italia. Aspettando il mercato. E l’intenzione del commissario tecnico – attualmente ad interim – Luigi Di Biagio è stata chiara: Federico Chiesa sarà titolare, nel tridente offensivo, con Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Convocato per lo stage conclusosi ieri, ha subito dimostrato le proprie qualità, strabiliando tutti e facendo capire che lui, il posto nella squadra quattro volte campione del mondo, lo vuole. E deve essere suo.



MEGLIO DEL ‘BABBO’ – A proposito di talento, ne ha parlato ieri Alessandro Costacurta, vice-Commissario della FIGC: “Oggi qui a Coverciano abbiamo la possibilità di vedere un giocatore come quello (afferma stupito riferendosi a Chiesa, ndr) che ha fatto tre o quattro giocate... quasi meglio del padre. E speriamo non ci sia altrimenti mi tira uno schiaffo!”. Un’investitura niente male. “Federico è un’ottima risorsa per l’Italia”, ha invece dichiarato Di Biagio nella conferenza stampa che ha aperto i tre giorni di raduno. E lo ha subito schierato titolare, seppur in amichevole.



GOL CONTRO – Esatto, poiché a pochi chilometri da casa, a Coverciano, ieri si è svolta la partitella tra l’Italia e la Fiorentina Primavera, terminata 10-0 per gli Azzurri, comandati da uno strepitoso Baselli che nel primo tempo ha segnato una tripletta. A referto anche un gol di Chiesa, contro la sua squadra: gli incroci che scatenano sempre un sorriso sulle labbra. “Una bella emozione sfidare la Primavera, due anni fa affrontai la Nazionale di Conte nel pre-Europeo nella formazione giovanile viola ed è un'emozione veramente grande”, ha raccontato al termine dei novanta minuti. Come cambiano le prospettive.



FUTURO – I più maligni potrebbero pensare: “Almeno il primo gol da ex se lo è tolto”, vista com’è andata con Bernardeschi, al ‘Franchi’, tre settimane fa. La Fiorentina vuole tenerlo, non sarà facile. C’è la fila: Juventus, Napoli, Inter, Paris Saint-Germain, il Real Madrid lo ha visionato e anche le inglesi sono alla finestra. Il contratto è stato rinnovato in inverno, non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. I gigliati però, al di là delle volontà, non possono dormire sonni tranquilli: trattenerlo, lui che sta dimostrando di essere vari gradini sopra gli altri elementi in rosa, sarà importantissimo, se davvero la proprietà crederà di poterlo e doverlo fare.