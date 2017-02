Prosegue anche nella stagione 2016-2017 l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Ecco il riepilogo degli episodi contestati nella ventiseiesima giornata.



GLI ERRORI PIÙ GRAVI:



Sassuolo-Milan: “Calvarese sbaglia tutto. All’8’ del primo tempo Vangioni si fa rubare il tempo da Berardi, su cui poi entra in modo falloso in area. L’arbitro ammonisce per simulazione l’attaccante del Sassuolo, commettendo un errore gravissimo. Il contatto c’è tra Vangioni e Berardi c’è, andava fischiato un rigore per i neroverdi. Commette un errore brutale concedendo il rigore per il Milan. Aquilani non tocca Bertolacci, già in volo senza essere colpito da nessun avversario. Bacca calcia il rigore, ma lo fa in modo irregolare: al momento dell’impatto gli cede la gamba d’appoggio e succede che il pallone calciato col piede destro va a colpire anche il sinistro. Doppio tocco e rigore non valido: il gioco doveva ripartire con un calcio di punizione indiretto per il Sassuolo. Infine, manca un altro rigore al Sassuolo: Paletta colpisce in modo evidente Politano in area di rigore sul risultato di 0-1: Calvarese lascia proseguire il gioco al posto di fischiare un penalty per la squadra di casa”.



Lazio-Udinese: “Gara decisa da un rigore chiamato dall’addizionale Saia nel secondo tempo. Adnan devia leggermente il pallone con il polso, ma lo fa in modo involontario. Il terzino dell’Udinese non fa alcun movimento per colpire la sfera, il rigore non c’era”.



Inter-Roma: “L’Inter protesta per un contatto tra Nainggolan e Gagliardini avvenuto all’inizio dell’azione che porta la Roma sul 2-0. Gagliardini, però, sbaglia il tempo dell’intervento. Il braccio del romanista sulla schiena del nerazzurro è un normale contatto di gioco. Regolare, dunque, il gol del 2-0. Manca, invece, un rigore all’Inter al 28’ del secondo tempo. Strootman colpisce in pieno Eder in area, sbaglia Tagliavento a non sanzionare il contatto. Corretto il rigore assegnato alla Roma per fallo di Medel su Dzeko”.



I VOTI AGLI ARBITRI della 26esima giornata:



Chievo-Pescara: Gavillucci 6.

Crotone-Cagliari: Orsato 6,5 (“Gestisce la gara in scioltezza”).

Genoa-Bologna: Rocchi 6 (“Giusto espellere Torosidis per fallo da dietro su Simeone senza possibilità di intervenire sul pallone”).

Inter-Roma: Tagliavento 5.

Juve-Empoli: Mariani 6,5 (“Sta crescendo, tiene sempre in pugno la gara in modo egregio”).

Lazio-Udinese: Pairetto 6 (“L’arbitro ha diretto bene la gara, è stato indotto all’errore dall’addizionale Saia”).

Napoli-Atalanta: Celi 6,5 (“Kessié perde la testa in pochi minuti, corretta l’espulsione per doppia ammonizione”).

Palermo-Sampdoria: Doveri 6,5 (“Bereszynski, anticipato da Balogh, lo sbilancia con un tocco di testa: giusto assegnare il rigore al Palermo”).

Sassuolo-Milan: Calvarese 4 “Errata anche la gestione dei cartellini. Chiude il primo tempo con sette ammoniti, decisamente troppi”).



CHI SALE: Mariani, Orsato, Celi.



CHI SCENDE: Calvarese, Tagliavento.