La stagione 2017/18 sta diventando quella della consacrazione nell'Olimpo dei migliori talenti italiani e non solo per. L'attaccante della Fiorentina è sicuramente una delle note più positive della gestione Pioli in questa stagione, ma il suo futuro ora è ad un bivio importante.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,del suo attuale contratto. L’ultimo incontro è stato positivo. La differenza tra la proposta del dg Pantaleo Corvino e la richiesta della famiglia Chiesa è minima. Entro la fine di novembre arriverà il sì con Chiesa che diventerà il giocatore più pagato della squadra con un contratto vicino ai due milioni di euro e senza clausole rescissorie.L'assalto più importante arriverà secondo la rosea a primavera da un altro club: l'Inter che con il diesse Ausilio da tempo ha cominciato a sondare il terreno e Calciomercato.com l'avevapiù un contratto di cinque anni all’attaccante con cifre più alte al giocatore.Lo stesso allenatore nerazzurro,In più di Chiesa mi piace il fatto che lui ha sempre la squadra negli occhi. Non scende in campo pensando solo alla sua prestazione. L'idea del tecnico toscano è quella di affiancare Chiesa a Perisic e Candreva per farne una pedina chiave per il progetto di crescita nerazzurro.