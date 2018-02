Federico Chiesa è bastato uno stage per convincere tutti anche in Nazionale maggiore. Come leggiamo questa mattina da La Gazzetta dello Sport infatti, il nuovo corso azzurro si baserà su di lui e su altro giovane che sta facendo molto bene nel suo club, la Roma, Lorenzo Pellegrini. Non c’è allora da stupirsi se in un ideale 4-3-3 con cui l’Italia dovrebbe affrontare la prossima amichevole contro l’Argentina, Chiesa sia già inserito tra i titolari, a completare il tridente con Immobile e Insigne.