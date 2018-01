Federico Chiesa e Mauro Icardi, stasera protagonisti in Fiorentina-Inter. L’argentino è il presente radioso dell’Inter, il giovane figlio d’arte può invece – secondo il quotidiano – rappresentare il futuro dei nerazzurri. Icardi, con i suoi nove gol segnati ai viola dall’inizio della sua avventura in Italia fino oggi, è un vero e proprio incubo per la Fiorentina, la sua vittima preferita tra le squadre di Serie A. Questo però non vuol dire che la squadra gigliata lo abbia fatto sempre sorridere. Anzi… Icardi ha firmato 7 reti negli ultimi 3 incroci con la Fiorentina, ma ha perso 5 volte nelle ultime 7 sfide.