Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato a Radio Crc, il gioiellino della Fiorentina Federico Chiesa piace molto al Napoli, in specifico al tecnico Sarri e al ds Giuntoli e sarebbe stato fatto un tentativo con il padre Enrico al termine della gara giocata a dicembre a Firenze e con la società. Al momento però quello che filtra è che la Fiorentina non avrebbe intenzione alcuna di privarsi di un giocatore come Chiesa in estate, dato che è considerato uno dei pilastri della squadra che verrà e qualche mese fa ha firmato il prolungamento del contratto con la società di Viale Manfredo Fanti fino al 2021.