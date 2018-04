Nella 34esima giornata di Serie A, l'Inter fa visita al Chievo. In palio punti pesantissimi per entrambe le squadre, in chiave salvezza per i gialloblù e Champions per i nerazzurri. La squadra di Spalletti, che nel turno infrasettimanale ha battuto facilmente il Cagliari, punta alla seconda vittoria di fila, per poi presentarsi nel migliore dei modi al match di sabato con l'Inter. Per gli uomini di Maran, che mercoledì ha pareggiato a reti inviolate sul campo della Spal, punta un risultato di prestigio che sarebbe importantissimo per la speranze di restare in Serie A. Per quanto riguarda i precedenti, in totale Inter e Chievo si sono sfidate 31 volte, con un bilancio di 19 successi nerazzurri, 7 pareggi e 5 vittorie clivensi. A Verona, l'Inter ha vinto 8 volte, mentre il Chievo si è imposto in 4 occasioni (3 i pareggi). Tutti in campo oggi alle 15, arbitra Valeri.