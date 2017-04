Cagliari-Chievo 4-0



Seculin 4,5: non è impeccabile in occasione dei primi due gol del Cagliari, si addormenta nel poker firmato da Joao Pedro.



Izco 5,5: soffre tremendamente il palleggio dei sardi, prova a spingere sulla fascia di competenza, ma sbaglia troppi palloni.



Dainelli 5: va in affanno ogni qualvolta il Cagliari attacca.



Cesar 4,5: un disastro in avvio di gara, si riprende nel secondo tempo ma ormai i giochi sono fatti.



Cacciatore SV



(dal 17' Spolli 5: va a picco insieme ai suoi colleghi di reparto)



Castro 6: è uno dei più vivaci dei suoi, lotta in mezzo al campo e si rende pericoloso in un paio di circostanze con buoni inserimenti a fari spenti.



Radovanovic 5: nervoso e disordinato. Prestazione assolutamente da dimenticare.



Hetemaj 5,5: corre e lotta senza soluzione di continuità, ma pecca di lucidità nei momenti chiave.



De Guzman 5: non riesce mai ad entrare in partita, soprattutto grazie all'attenta marcatura di Tachtsidis.



Meggiorini 6: si rende pericoloso in avvio di match con un diagonale che si stampa sul palo. Poi è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio.



(dal 26' Gakpé 6: entra a freddo a causa dell'infortunio di Meggiorini, ma riesce comunque a creare scompiglio dalle parti di Rafael)



Pellissier 5: troppo isolato in mezzo ai centrali sardi, che non gli concedono neppure un centimetro per poter pungere.







All. Maran 5: la sua squadra è stata completamente in balia del Cagliari fin dalle prime battute dell'incontro. L'uno-due micidiale firmato da Borriello e Sau ha spezzato le gambe ai clivensi, che non sono mai entrati in partita. Senza Birsa e Inglese, l'attacco del Chievo si scioglie come neve al sole.