Cagliari-Chievo 0-2



Sorrentino 6: festeggia al meglio le 300 presenze in A mantenendo inviolata la propria porta.



Tomovic 6: partita solida e senza sbavature. Dalle sue parti il Cagliari si vede poco o nulla.



Dainelli 6,5: di testa le prende tutte lui, confermandosi un muro davanti a Sorrentino.



Gamberini 6: in coppia con Dainelli non sbaglia quasi nulla, riservando una marcatura asfissiante a Giannetti e Sau.



Cacciatore 6,5: suo l'assist al bacio per la zuccata vincente di Inglese.



Rigoni 6: parte bene ma è costretto a lasciare il campo alla mezzora per i postumi di una botta alla testa dopo un violento scontro con Andreolli.



(dal 33' Hetemaj 6: entra a freddo e sfiora il gol nel finale.)



Radovanovic 6,5: è il vero metronomo di Maran, dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni dei gialloblù.



Castro 6,5: costante spina nel fianco per la retroguardia cagliaritana, corre e lotta per tutti i novanta minuti.



Birsa 5,5: è suo il primo tiro del match, ma è meno brillante del solito.



(dal 76' Garritano SV)



Pucciarelli 5,5: svaria su tutto il fronte offensivo alla ricerca della giusta posizione, ma non riesce ad entrare in partita.



(dall'84' Stepinski 6,5: entra e segna con la freddezza dei grandi bomber. Primo gol in Serie A che chiude la contesa.)



Inglese 7: segna la rete che sblocca la sfida con un gran colpo di testa che si insacca all'angolino. Si conferma letale sotto porta.









All. Maran 7: il suo Chievo sa soffrire in difesa ed è cinico quando c'è da far male. Alla Sardegna Arena i clivensi si coprono senza troppi patemi e ripartono con una pericolosità disarmante. Tre punti che sono una vera e propria boccata d'ossigeno dopo le quattro partite senza vittorie.