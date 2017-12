L'allenatore del Chievo Rolando Maran ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Benevento: "E’ una gara delicata perché veniamo da due sconfitte di fila, bisogna tirare via le scorie e ripartire limitando gli errori. Noi non abbiamo mai pensato che la salvezza era fatta. Bisogna correre per salvarsi, è un anno più insidioso, c’è bisogno di fare punti. Il ko contro il Bologna è scaturito da un infortunio, in mezzo c’è una prestazione importante. Dobbiamo essere lucidi e bravi a concentrarci sul campo. Il Benevento? E’ una partita che va presa con la massima attenzione, dobbiamo sapere che all’interno della gara ci sono più gare e tirarne fuori il massimo. Sono molto fiducioso per l’attenzione e l’impegno che ho visto in settimana. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Affrontiamo una squadra viva, per le prestazioni che ha fatto non merita questa classifica. Stanno sempre in partita e hanno gamba".