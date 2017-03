L'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha dichiarato a Radio CRC: "Questo è un campionato anomalo rispetto al passato. Sarà una lotta dura per il secondo posto tra Napoli e Roma. L'Inter è in ripresa, ma il distacco con le prime tre è notevole per cui la Champions credo sia affare di Roma e Napoli. Noi vogliamo dare prestigio al campionato per cui stiamo cercando di superarci. Il mio futuro? Devo pensare a onorare il campionato, poi certi discorsi si faranno a bocce ferme".