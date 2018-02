Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha presentato in conferenza stampa il match con l'Atalanta: "Hanno fisicità, compattezza ed una carica agonistica notevole. Sono pericolosi perché attaccano in tanti e hanno un organico di primissimo ordine: possono giocarsi l’Europa fino alla fine. Dovremo costruire il risultato attraverso una grande prestazione".



Sui dubbi di formazione: "Inglese e Castro stanno gradatamente meglio, saranno convocati ma dovrò valutare se e quanto potranno essere utilizzati. Anche Meggiorini sta bene, è nelle condizioni giuste per poter andare in campo e dare il suo contributo".



Su Giaccherini: "Sono contento del suo arrivo, perché ha anche dal punto di vista morale l’approccio giusto. Ci ha messo un secondo a calarsi nella nostra realtà. È da tanto tempo che non scende in campo, valuterò cosa è meglio per noi e per lui".