L'allenatore del Chievo Verona Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan: "Per noi domani inizia un nuovo campionato. Io per primo devo essere più incisivo, insieme alla squadra: giriamo da subito questa situazione. È stata una settimana di grande lavoro e grandi riflessioni, perché certe cose in certi momenti bisogna saperle affrontare di petto. Con il Milan sarà un test difficile ma ben venga ora".