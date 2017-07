Il nuovo direttore sportivo del Chievo Giancarlo Romairone è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per commentare l'accostamento di alcuni giocatori del Napoli ai colori gialloblu: “In questo momento c’è in corso uno scambio di informazioni per Alberto Grassi. E' un profilo interessante per età e caratteristiche tecniche, ma in questo momento non c’è alcuna trattativa perché la nostra rosa è numericamente a posto".



Il centrocampista azzurro però piace e non poco all'ex ds del Carpi: "Grassi al Chievo potrebbe esplodere, ci sono tutte le condizioni giuste, ma questa è solo una chiacchierata che stiamo facendo tra amici. Ne ho parlato anche con il Napoli, ma in questo momento ribadisco che non ci sono trattative aperte".



RAFAEL - "Lo cercai quando ero al Carpi, al momento la porta del Chievo è a posto e quindi non c’è nulla in ballo per il brasiilano”.