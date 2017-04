Quando domenica al "Bentegodi" Chievo Verona e Torino si sconteranno in campo, dalla tribuna gli occhi dei dirigenti granata saranno impegnati a osservare con attenzione i movimenti di un calciatore in particolare: Lucas Castro.

Il centrocampista argentino era già stato cercato lo scorso gennaio dal club granata ma la trattativa non era andata in porto, Castro continua però a piacere a Sinisa Mihajlovic e per questo motivo Cairo e Petrachi hanno continuato a mantenere vivi i contatti con la società veneta.