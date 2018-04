C'è molto rammarico per i due punti persi all'ultimo secondo ieri contro il Sassuolo, squadra che era rimasta anche in 9 per due espulsioni. Il punto guadagnato certamente è utile ad entrambe le squadra, visti anche gli altri risultati, ma si poteva fare di più. Quello che non ha funzionato ieri è l'attacco, soprattutto con uno Stepinski che nonostante abbia la maglia da titolare, ormai da qualche partita non sta facendo vedere prestazioni esaltanti. Anche Inglese non si è visto molto in forma, troppo compassato e poco pericoloso sotto porta. Giaccherini invece si sta dimostrando sempre più trascinatore, come anticipato già negli scorsi "mania", non solo per la voglia di combattere dimostrata in campo, ma anche con le azioni che lo hanno portato al gol.



La partita di ieri ha evidenziato però un problema che non è da sottovalutare. Partite come queste, dove ti ritrovi in vantaggio numerico e con un gol segnato, devi avere la capacità di difendere a tutti i costi il risultato, cercando anche di chiuderlo definitivamente. Non è piaciuto infatti l'atteggiamento nel finale del secondo tempo, con troppe distrazioni, portate anche dalla stanchezza, che hanno finito per rovinare una gara da tre punti. Concentrazione insomma, fino alla fine di ogni partita, perchè ogni punto è oro e non si può lasciare nulla al caso.