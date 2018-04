Si completa questa sera il quadro della 27esima giornata di Serie A, cominciata lo scorso 3 marzo e poi rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori. Dopo i tre recuperi di ieri sera, sono in programma altre quattro gare oggi: si comincia alle 17, con la sfida tra Benevento e Verona, rispettivamente ultima e penultima in classifica.



Tre, invece, le gare delle 18.30: oltre al derby Milan-Inter, c'è la sfida importante per la salvezza tra Chievo e Sassuolo, al momento appaiate a 28 punti. Chiude il programma Torino-Crotone, coi granata che sono tornati alla vittoria sabato scorso, a Cagliari, e i calabresi che hanno bisogno assoluto di punti per uscire dalla zona retrocessione.