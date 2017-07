Sembrava tutto fatto per Paloschi, ma proprio all'ultimo il giocatore ex atalantino ha deciso di virare per Ferrara, approdando definitivamente nella neo-promossa Spal, dove forse potrà trovare maggiori spazi. Sfumata questa trattativa, il Chievo si è preso una settimana di assestamento, dopo aver fatto un paio di movimenti importanti soprattutto nel reparto offensivo. L'attenzione ora è riposta sulla difesa, dove già si intravedono novità per le prossime settimane.



Uno dei nomi che passava tra i corridoi clivensi era quello di Ervin Zukanovic, difensore bosniaco attualmente in forza alla Roma con una valutazione di 3,5 mln di Euro, ma è notizia di questi ultimi giorni che il giocatore sia molto vicino a firmare con il Genoa. Sfumata questa possibilità la società gialloblù ha deciso di sistemare alcune situazioni interne ancora incerte: ecco quindi il rinnovo di Massimo Gobbi per una stagione, in modo tale da garantire punti fermi per lo stesso Maran. Un giocatore che dovrebbe essere ufficializzato a breve è il polacco Pawel Jaroszynski, terzino sinistro attualmente del Cracovia, che potrebbe dare un'alternativà in più sulla fascia.



Certo, in tutto ciò manca sicuramente il nome di qualità, che ancora si sta cercando soprattutto nel panorama italiano. Quello che sembra sicuro è la necessità di un profilo che sappia dare sicurezze al reparto difensivo e che possa essere subito pronto per essere schierato nella formazione tipo di Maran. Un giocatore d'esperienza quindi, sul quale il Chievo potrebbe anche investire un certo budget, visto anche la situazione abbastanza sicura degli altri due reparti. Se ciò però non fosse possibile allora potrebbe essere utile, continuando sulla linea di ringiovanimento generale della rosa, puntare su di un giovane come Moustapha Seck (classe '96 attualmente alla Roma), per farlo crescere insieme ai veterani della squadra. Sul reparto difensivo comunque il Chievo ha riposto i nuovi obbiettivi e per questo ci si può aspettare novità proprio nei prossimi giorni, intanto che la squadra è già arrivata a Brentonico per il consueto ritiro estivo.