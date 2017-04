Dopo una giornata spenta come quella di ieri, bisogna comunque cercare di vedere gli aspetti positivi, trascinati in secondo piano da una sconfitta che, siamo sinceri, brucia parecchio. Una partita spenta quella giocata dal Chievo, quasi come se fossero già in vacanza con due mesi d'anticipo, consci di una posizione in classifica stabile e sicura. Tutto ciò può comunque essere solamente un episodio, visto anche il rendimento e l'atteggiamento avuto da mister Maran nelle ultime gare, ben lontano da un'idea simile. Allora, oltre all'immenso capitano Pellissier, che ha firmato ancora una rete nella sua splendida carriera gialloblù, chi ha brillato ieri contro il Crotone?



L'altra luce arriva invece dal reparto opposto, la difesa, con il portiere Seculin. Il ragazzo classe '90 che pochi hanno sempre troppo poco preso in considerazione e ad alcuni magari è risultato totalmente sconosciuto, ieri ha dimostrato qualcosa che forse non ci aspettava. E' stata una piacevole sorpresa la sua, come un raggio di sole in una giornata completamente piovosa. La sua storia, per un giocatore ancora giovane, lo vede ai margini del rettangolo di gioco, quasi come se dovesse ancora fare quell'ultimo salto per diventare ciò che ha sempre voluto essere. E' per questo forse che paradossalmente, quelle poche volte in cui è stato preso in causa ha dimostrato di essere capace di grandi cose. I tifosi gialloblù infatti si ricorderanno di quel 3 febbraio 2016 in cui il Chievo giocò a San Siro contro l'Inter, perdendo per 1-0. In quell'occasione Seculin esordì in serie A per gli interi 90', portando a casa i migliori voti del match, ottenuti da una prestazione a dir poco prodigiosa. Da questo momento in avanti però è stato preso poche volte in considerazione, anche se poi il rinnovo è arrivato comunque l'anno scorso fino al 2019, sintomo che la società e l'allenatore credono in lui.



La domanda che sorge quindi spontanea è: perchè non dargli ulteriore spazio in questo frangente di campionato, visto che la classifica lo permette? Certo, la personalità e la bravura di un portiere come Sorrentino non si discutono, ma vista la giovane età e la voglia di emergere dello stesso Seculin, possono fare di lui un'ottima alternativa in vista di un futuro ormai non così lontano. Il portierone campano infatti sta per compiere i 39 anni e la sua grande carriera calcistica sta svolgendosi al termine. La società potrebbe così avere un potenziale sostituto già tesserato in gialloblù, senza dover ricorrere ad un esborso oneroso sul mercato. Sarebbe quindi tutto in mano al ragazzo qualora Maran gli desse altre possibilità per emergere e, visti i pochi ma più che buoni precedenti, c'è solamente da dargli tutta la fiducia possibile.