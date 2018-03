Comincia male il cammino nella Super League cinese per il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro: reduce dal trionfo in Supercoppa sullo Shanghai Shenhua, la formazione campione in carica guidata dall'ex capitano della Nazionale è stata battuta per 5-4 in casa nel derby con il Guangzhou R&F. In evidenza per gli ospiti l'ex Palermo Eran Zahavi, autore di una tripletta (al pari di Alan). Decisiva la rete al 75' di Xiao Zhi.