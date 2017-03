Nella sua lunga carriera da dirigente sportivo, Oreste Cinquini ha girato veramente tantissimo. E' stato direttore sportivo di Fiorentina, Bologna, Lazio, Udinese, Parma, Cagliari, Pisa, Unione Venezia per poi approdare in Russia, prima al fianco di Fabio Capello, come supervisore di tutte le nazionali, poi come consulente di molte squadre russe.

​E Cinquini in una sua intervista a Il Tirreno ha fatto un nome ben preciso per la successione di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina: "A Napoli le esternazioni del presidente De Laurentiis creano a volte disagi, è un personaggio vulcanico e credo che Maurizio Sarri, che è toscano e che ha lavorato da queste parti possa essere un possibile candidato a sostituire Paulo Sousa, se non dovesse essere confermato a Firenze. Ho lavorato cinque anni con Antognoni a Firenze e il suo ritorno è stato importante, perché anche nei giorni scorsi ha cercato di mantenere calma la tifoseria che si è un po' stufata forse dei Della Valle ai quali chiedono investimenti, oppure di cedere. In questo caso però acquirenti italiani non è facile trovarli, come pure stranieri. Bisogna riflettere di non rischiare di complicare ulteriormente la situazione continuando con la contestazione".