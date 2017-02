CAMPIO-NATI l'11 FEBBRAIO



Oggi compie 50 anni CIRO FERRARA, 1967, allenatore del Wuhan Zall, serie B cinese, ex difensore di Napoli, Juventus.Ha poi allenato la Nazionale U21 e, con meno successo, Juve e Sampdoria. Come giocatore ha vinto 7 Scudetti (5 con la Juve e 2 col Napoli), 1 Coppa UEFA (Napoli), 1 Champions League e 1 Coppa Intercontinentale (Juve). Con Giancarlo De Sisti e Luciano Castellini è uno dei tre calciatori ad aver collezionato almeno 200 presenze in Serie A con due differenti squadre. Da ragazzino il morbo di Osgood-Schlatter lo costrinse temporaneramente alla sedia a rotelle. 49 presenze un Nazionale, nessuna nel periodo di Sacchi. Poi lo richiamò Zoff. Recentemente è apparso un un video dalla Cina, dove mangia vermi e api. "Sicuramente, uno dei ricordi più belli è legato alla finale di ritorno della Coppa Uefa 1988/89. Giocavamo", ricorda Ciro, "A Stoccarda, in casa di una squadra fortissima e davanti a tanti emigrati. Pareggiammo 3-3 ed io segnai anche un goal; vincemmo la Coppa e regalammo una grande gioia ai nostri connazionali. Ma non posso dimenticare lo scudetto vinto con il Napoli nel 1987, un’emozione forse irripetibile, perché è stato il primo e perché l’ho conquistato nella mia città".

Non ha molta simpatia per Zdenek Zeman: "È senz'altro un grande allenatore, ma posso avere una buona considerazione di lui come tecnico, non certo come persona visto che è un piccolo uomo. Mi danno fastidio i suoi attacchi alla Juve per partito preso e non dimentico nemmeno che nel 1994, prima che arrivassi a Torino con Moggi, non mi volle alla Lazio".



Buon compleanno anche ad altri due giocatori del Napoli attuale



:

JOSE' CALLEJON, 1987, attaccante spagnolo del Napoli,. Ha un fratello gemello JUAN MIGUEL, calciatore in Arabia Saudita, che quindi compie gli anni anche lui.

CHRISTIAN MAGGIO, 1982, difensore del Napoli:



e a:

LUCA ANTONELLI, 1987, difensore del Milan, è figlio dell'ex giocatore attaccante di Milan e Genoa Roberto, detto Dustin per la sua somiglianza con Dustim Hoffman.

LUCA TORREIRA, 1996, mediano uruguaiano della Sampdoria.

ERVIN ZUKANOVIC, 1987, di fensore bosniaco dell'Atalanta, in prestito dalla Roma.

ADRIAN STOIAN, 1991, ala sinistra rumena del Crotone.

JOEL UNTERSEE, 1994, terzino destro svizzero del Brescia, in prestito dalla Juventus.

MILAN SKRINIAR, 1995, difensore slovacco della Sampdoria.



FEDERICO AGLIARDI, 1983, portiere del Cesena.

LUCA GARRITANO, 1994, ala destra del Cesena.

FILIPPO FALCO, 1992, trequartista del Benevento, in prestito dal Bologna.

ETTORE MENDICINO, 1990, attaccante del Cosenza.

CARLO RICCHETTI, 1970, vice allenatore della Virtus Entella con Roberto Breda, ex centrocampista di Foggia, Monopoli, Nola, Monza, Salernitana, Cesena, Juve Stabia, Foggia, Nardò, Potenza, Angri.

HORDUR MAGNUSSON, 1993, difensore islandese del Bristol City, ex Spezia, Juventus, Cesena.



Auguri anche agli ex portieri:

MATTEO SERENI, 1975, ex portiere di Sampdoria, Piacenza, Empoli, Ipsich Town, Brescia, Lazio, Treviso, Torino. E' figlio di Giorgio Sereni, terzino e allenatore scomparso nel 2010. Ha avuto una burrascosissima separazione dalla moglie, che lo ha accusato di aver abusato della figlia. Per questo il 30 giugno 2015 è stato condannato in primo grado a 3 anni e mezzo e alla perdita della patria podestà.

FABRIZIO LORIERI, 1964, ex portiere di Inter, Sangiovannese, Prato, Piacenza, Torino, Ascoli, Roma, Lecce, Salernitana, Genoa, Spezia, Cuoiopelli. Scoglio, nel Genoa del 2001, gli preferì in ben 5 occasioni lo scarnissimo e scarsissimo portiere tunisino Chokri El Ouaer (il quale fu immediatamente e non a torto rispedito in patria, subito dopo le dimissioni del Prof.)

FAUSTO BORIN, 1959, ex portiere di Conegliano, Udinese, Cremonese, Cesena, Sambenedettese, Triestina.



e a:

MARK BRESCIANO, 1980, ex centrocampista australiano di Empoli, Parma, Palermo, Lazio. Si è ritirato al termine della stagione scorsa.

FLAVIO GIAMPIERETTI, 1974, ex centrocampista di Empoli, Lodigiani, Teramo, Modena, Lucchese, Cisco Roma, Ravenna, Borgo a Buggiano, Sansovino, Barberino di Mugello

GABRIELE GROSSI, 1972, ex difensore di Lecce, Roma, Bari, Napoli, Vicenza, Reggiana, Perugia, Savoia, L'Aquila.

VINCENZO MONTALBANO, ex difensore di Akragas, Leonzio Modena, Udinese, Verona, Reggina, Cosenza, Palermo, Ascoli, Pistouese, Gela, Pisa, Modica, Trapani, Enna, Ribera. Ha poi intrapreso la carriera di allenatore ma, nonostante il cognome, non è mai stato COMMISARIO Tecnico (battutaccia).

RAIMONDO MARINO, 1961, ex difensore di Napoli, Catanzaro, Lazio, Lecce, Messina, L'Aquila.

MARCO NICOLETTI, 1959, ex attaccante di Como, Cremonese, Vicenza, Vogherese, North York Rockets Toronto, Bressana.