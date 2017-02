Ciro Venerato, giornalista Rai da sempre molto vicino all'ambiente del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc parlando della sfida di dopodomani sera tra gli azzurri di Sarri ed il Genoa: “Se il Napoli affronta la squadra di Juric con meno intensità poiché distratto dal Real, il rischio di una sorpresa esiste. Va detto però che i grifoni sono in difficoltà, anche perchè tanti giocatori sono stati da poco inseriti in un sistema nuovo. Il Genoa è pericoloso sulle seconde palle, servirà intensità per gli azzurri”.

Il giornalista ha poi parlato anche dei diversi giocatori rossoblu possibili obiettivi di mercato dei partenopei: “Non mi risultano giocatori del Genoa nel mirino del Napoli - ha detto Venerato - almeno io non ho informazioni in tal senso. Anche per lo stesso Perin, ci cui si è parlato tanto prima dell'infortunio, non mi risulta che fosse tra i desiderati di Maurizio Sarri”.



Infine un consiglio all'allenatore azzurro circa la formazione da mandare in campo contro il Genoa: “Io metterei Pavoletti prima punta, con Mertens e Insigne sugli esterni”.