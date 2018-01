Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, avrebbe parlato dell'imminente mercato invernale, e di un suo obiettivo in particolare, al Mattino di Padova: "Mi sto muovendo per un difensore, voglio dare equilibrio a tutto il reparto. Valuterò comunque ogni cosa, sia in entrata che in uscita, cercando se possibile di cogliere al volo le occasioni. Vido? L'ho lanciato io nel calcio professionistico. Se penso a Vido mi torna il rammarico per non averlo avuto nei play off dell’ultimo campionato: se ci fosse stato con il Carpi, forse quella partita sarebbe finita in un’altra maniera. Vido mi piace, lo posso dire pubblicamente. Lo stimo molto, e credo che anche a lui farebbe comodo un ambiente come il nostro, che tra l’altro conosce già bene avendoci giocato per qualche mese. L’allenatore lo stima tanto, ma non sempre quando tutti questi aspetti combaciano, trovano riscontri positivi, la trattativa si conclude positivamente, perché entrano in ballo tanti altri aspetti, anche quello economico, e Marchetti non può sistemare e mettere d’accordo tutti".