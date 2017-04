Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro lo United. Chiamato ad esaminare il match terminato a reti bianche, si è irritato a causa di una domanda postagli sull'arbitraggio.



Il quesito è da ricondurre all'espulsione di Fellaini, ai danni dei Red Devils: "Non chiedete a me, chiedete all'arbitro la decisione è sua. Non mi va di commentare una decisione giunta al termine della gara e ininfluente. Anche a noi contro il Bournemouth hanno espulso senza motivo Nolito, ma in quel caso non mi avete fatto domande sull'arbitraggio".