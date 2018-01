Oltre al nome di Donsah del Bologna, nel ruolo di mezzala il Torino starebbe valutando l’ipotesi di riprendere Benassi, ceduto in estate alla Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, il giocatore era stato accantonato da Mihajlovic e la società aveva deciso di venderlo realizzando una plusvalenza. E oggi che serve un giocatore in mezzo al campo il nome di Benassi torna attuale per un’idea di mercato che, se dovesse concretizzarsi, sarebbe davvero clamorosa