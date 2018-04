Una notizia che avrebbe del clamoroso e che aprirebbe scenari incredibili per la carriera di Gigi Buffon. La sua avventura con la maglia della Juventus sembra sempre più destinata a chiudersi al termine dell'attuale stagione e secondo il quotidiano argentino Olé c'è un club in Sudamercia che sta pensando di offrire al portiere bianconero un altro anno di contratto.



Secondo quanto riportato dal quotidiano, è il Boca Juniors ad aver messo nel mirino Buffon per prendere il posto di Rossi (attuale portiere che non convince) dopo il no ricevuto da Caballero e Romero. I rapporti con la Juventus sono ben delineati dopo l'affare Bentancur e il presidente Angelici sta pensando proprio a Buffon per lanciare l'assalto alla Copa Libertadores a partire dal prossimo 7 agosto. Gli Xeneizes possono contare anche sulla presenza in rosa dell'ex-Juve Carlos Tevez, pronto a convincere Buffon con la carta della vittoria di un ultimo grande trofeo internazionale.