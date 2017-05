Una clamorosa confessione quella del professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, al quotidiano La Repubblica circa il futuro dell'ex patron del Milan. Zangrillo è tifoso del Genoa, club al centro di diverse voci che vogliono l'attuale presidente Preziosi intenzionato a cedere e con l'ex numero uno del Cagliari Cellino tra i soggetti interessati al suo acquisto. Ma il professore starebbe pensado di far compare il Grifone proprio a Berlusconi, che farebbe così il suo clamoroso ritorno nel mondo del calcio.



"Tutti noi sogniamo per il Genoa un cinese ricchissimo o qualche emiro arabo, ma credo siano soluzioni altamente improbabili. Quanto ai genovesi la storia degli ultimi anni dimostra che non è il caso di farci affidamento. E allora per tutta una serie di motivi, non ultimo perché glielo chiede il sottoscritto, Berlusconi potrebbe anche dire di sì. Io ci sto lavorando", ha dichiarato Zangrillo.