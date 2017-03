Il 3 Marzo, giorno dell'Assemblea dei Soci in casa Milan, il closing non c'è stato. Sono mancate garanzie economiche fondamentali per la chiusura dell'affare che, ora, rischia di diventare un vero e proprio caso. Il contratto di cessione esclusiva fra le parti è di fatto scaduto, ma Fininvest e Sino-Europe Sports stanno continuando a trattare per provare ad arrivare ad una conclusione positiva di un affare che, tuttavia, sta subendo una nuova e probabilmente decisiva frenata.



LA NUOVA CAPARRA - Tutti i quotidiani sportivi nazionali, infatti, riferiscono come Sino Europe Sports stia incontrando nuove difficoltà a trovare le garanzie bancarie necessarie al pagamento di una nuova caparra da 100 milioni di euro che assicurerebbe un nuovo accordo in esclusiva fra le parti. Un versamento programmato per la giornata di venerdì ma che, ad oggi, difficilmente potrà essere effettuato.



SLITTA O SALTA? - Dal punto di vista di Fininvest, solamente in caso di accredito di questa nuova caparra da 100 milioni, il nuovo contratto verrà siglato e ritenuto valido. Ad oggi non è escluso uno slittamento della deadline di qualche giorno, fino (al massimo) a lunedì 13. Le parti sono in stretta trattativa, ma il rischio che da parte della società di Berlusconi si arrivi ad un nulla di fatto è alta. Già ad oggi il rapporto di esclusività dell'operazione è venuta a mancare e solo l'assenza di nuove e concrete proposte per l'acquisizione del club sta spingendo Fininvest verso la proroga nei rapporti con SES. Una proproga a tempo, che sarà anche l'ultima. Nel bene, se dalla Cina arriveranno i soldi attesi, o nel male con il closing che salterà definitivamente e si apriranno nuove trattative con altre cordate.