Il giorno del closing si avvicina, quel giorno tanto storico che cambierà la storia del Milan. Il primo passo lo ha fatto David Han Li: braccio destro di Yonghong Li, direttore esecutivo di Rossoneri Sport, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è già sbarcato in Italia. In attesa del resto della delegazione, attesa per mercoledì, Han Li ha aperto la settimana che porterà al closing di giovedì.



INCONTRO GIA' AVVENUTO - Questa mattina c'è stata in via Paleocapa c'è già stato l'incontro tra i dirigenti di Fininvest e Han Li, nel quale ci sono state rassicurazione sul felice esito della trattativa. Il 13 è atteso il fatidico closing. Inoltre, secondo quanto riporta Sky Sport, Silvio Berlusconi sta pensando di rifiutare la presidenza onoraria, slegandosi completamente dal Milan.