Nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato in esclusivachedi euro indirizzato a Fininvest come prima tranche per la terza caparra da 20 milioni di euro. Questa mattina tutti riprendono la nostra esclusiva, ma confermano come il pagamento dilazionato rischia di non bastare per portare a termine il closing.per potersi sedere attorno ad un tavolo e firmare un nuovo contratto di esclusiva con la società di Yonghon Li. I 20 milioni già ottenuti sono la certificazione della buona volontà da parte dei cinesi di portare a termine l'affare, ma per quanto filtra da via Palocapa i vertici della società di Silvio Berlusconi stanno iniziando a perdere la pazienza.Secondo quanto riportato da Tuttosport, quindi,(venerdì ndr.)La società si terrebbe quindi i 200 milioni ottenuti finora, darebbe indietro i 20 versati per questa terza caparra e procederebbe alla gestione ordinaria di un Milan ancora sotto la guida di Berlusconi e Galliani, ma in cui sarà impossibile, ancora una volta, un rilancio verso l'alto.