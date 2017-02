Tra poche ore Paola Turci sarà sul palco del Teatro Ariston per la 67° edizione del Festival di Sanremo: il suo brano "Fatti bella per te", fra i più attesi alla vigilia, promette di scuotere la platea con una sonorità molto energetica, ma la cantante romana - che partecipa alla kermesse musicale per la decima volta in carriera - è anche una sfegatata tifosa della Lazio, e ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com.



Ti esibisci stasera, quindi ieri hai avuto tempo di “gufare” guardando Roma-Fiorentina in tv…

"Ma no, ho visto solo il risultato finale! Però sono contenta che la mia esibizione sia in programma per stasera, altrimenti i miei amici, che sono quasi tutti romanisti, probabilmente avrebbero preferito guardare la partita anziché me".



Dura la vita per una tifosa laziale che vive a Testaccio, quartiere roccaforte del tifo giallorosso?

"No, anzi è bellissima! Io adoro lo sfottò, la presa in giro. E poi la mia famiglia è laziale da sempre".



Raccontaci...

"Il mio nonno materno era super laziale. Da ragazzini, la domenica, ci faceva mettere davanti alla radiolina per seguire Tutto il calcio minuto per minuto, e ai gol della Lazio partivano sfrenate corse nel corridoio di casa… È lui che mi faceva ripetere a memoria la formazione dello Scudetto 1974".



La sai ancora a memoria?

"Certo! E se questa sera incontrerò Francesco Totti (atteso sul palco dell’Ariston per una piccola comparsata, ndr) di sicuro la snocciolerò davanti a lui. E gli stringerò la mano, con grande rispetto".



Riesci a seguire la squadra anche allo stadio?

"Paradossalmente più in trasferta che all’Olimpico. A Milano molto spesso, ma di recente ho visto anche Atalanta-Lazio a Bergamo".



È amore vero, quindi.

"Sono una vera laziale, puoi dirlo forte. E credo che ai ragazzi di Simone Inzaghi nulla sia precluso. Da sempre, la Lazio è una squadra imprevedibile, capace di grandi sorprese".