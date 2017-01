Negli ultimi otto anni Athletic Bilbao e Barcellona si sono già incontrate in Copa del Rey cinque volte. Il risultato è sconfortante per i baschi. Soltanto un pareggio per 1-1 nel 2011 e poi quattro bastonate dritte sulla fronte. E parliamo delle sfide giocate a Bilbao. Significa che i blaugrana sono sempre andati a segno, quattro gol subiti contro tredici totalizzati. Numeri che la dicono lunga su come finirà il passaggio del turno. Ma che comunque orientano il pronostico fin da stasera e nell'unica direzione in cui è sano di mente guardare. Il consiglio? Si può provare un 2/gol come combo. La quota a 3.05 ci arpiona i soldi, pochi ma ben giocati, dalla tasca. Combo che ovviamente si trascinerebbe dietro un over, almeno 2.5.

P.S. Il 4-0 che qualcuno si ricorderà maturò in Supercoppa di Spagna. E fu bollente quel 14 agosto 2015, con la tripletta di Aduriz: resta tra i ricordi più belli della storia del club. Ora però fa freddo e sembra tutta un'altra musica.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Atheltic Bilbao-Barcellona 2/gol (quota 3.05)



Twitter @calcioepepe>