Uno viaggia su quote alte rispetto a quello che realmente valgono. Vediamole. A partire da Napoli-Roma. Che, a giudicare da come sta procedendo la stagione giallorossa, potrebbe aprirsi nella ripresa, che è poi il tempo in cui la Roma subisce di più. La quota di 2.40 riguardo al secondo tempo come "tempo in cui la squadra di casa segna di più" mi sembra ottima e abbondante.



Nella Liga vado a pescare un quotone one one. E cioè la vittoria interna del Leganes sull'ormai retrocesso (o quasi...) Malaga. Per una squadra che dall'inizio della stagione ha saputo battere in casa due volte (una in Coppa del Re) il Villarreal e poi Eibar, Bilbao, Valladolid, Real Sociedad e Espanyol, l'1 alla pari è follia pura. Sebbene il successo in casa manchi da quattro gare.



Chiudo con le fissone. Una arriva da Lazio-Juventus ed è la doppia esterna. Non posso credere che i romani ce la facciano a liberarsi così in fretta delle scorie che una semifinale di Coppa Italia persa in quel modo lascia. Si procede con la doppia interna Spal-Bologna: dopo il colpo di Crotone la salvezza è davvero possibile. E il Bologna potrebbe essere a pancia piena. Si chiude con il gol tra Lipsia e Borussia Dortmund, in Bundesliga. La superfissa delle superfisse.



Mi tuffo direttamente sulla Premier per tutto il resto. Gol tra Leicester-Bournemouth, Southampton-Stoke, Swansea-West Ham. Un terno davvero ben giocato.



LE ALTRE BEN GIOCATE ME LE DARETE VOI, QUI NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI. SONO ENTRATI NUOVI E ISPIRATISSIMI AMICI CHE HANNO FATTO I BOTTI DI CAPODANNO, NELL'ULTIMA SFIDA. FORZA ALLORA!





I CONSIGLI DI SABATO





Napoli-Roma secondo tempo con più gol casa (quota 2.40)



Leganes-Malaga 1 (2.00)



Lazio-Juventus X2 (1.30)



Spal-Bologna 1X (1.35)



Lipsia-Borussia Dortmund gol (1.53)





e inoltre





Leicester-Bournemouth gol (quota 1.66)



Southampton-Stoke gol (1.95)



Swansea-West Ham gol (1.92)





La cinquina vale 12.8 volte la posta escluso il bonus, il terno vale 6.2 volte la posta.



@calcioepepe