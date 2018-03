Intanto Buona Pasqua a tutti senza che sia un Pesce d'aprile... Poi attacchiamo la giornata di campionato come se fosse la SFIDA A MISTERPALMIERI che questa volta invece non ci sarà proprio per motivi di festa per tutti. Ci sono belle partite che fanno una buona quota, partiamo.



Fin da Bologna-Roma all'ora di pranzo. Partita che onorerà nel silenzio e nel rispetto Fabrizio Frizzi, grande tifoso ed estimatore di entrambe le squadre (l'amore del padre per i rossoblù, quello suo per i giallorossi). Un portiere totalmente nuovo per la Serie A (lo vedrete, è altissimo!) potrebbe rendere le cose ancora più semplici per Di Francesco e i suoi.



Atalanta 1, Cagliari-Toro gol e Fiorentina-Crotone gol per arrivare alle due partite che contano in chiave scudetto. Che sono Sassuolo-Napoli e Juventus-Milan. Nessun avversario potrebbe (o dovrebbe) ora fermare due squadre che si disputano il titolo. Nessun Sassuolo e nessun Milan potranno nell'impresa. Questa è la parola d'ordine della giornata di campionato. Poi però esistono episodi come la Spal...



I CONSIGLI PER SABATO:



Bologna-Roma 2 (quota 1.70)



Atalanta-Udinese 1 (1.44)



Cagliari-Torino gol (1.67)



Fiorentina-Crotone gol (1.95)



Sassuolo-Napoli 2 (1.36)



Juventus-Milan 1 (1.66)



La sestina vale 17.9 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe