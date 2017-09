La Serie A, oltre la Serie C, si potrà vedere anche su Sportube: la piattaforma OTT trasmetterà in diretta tre partite ogni giornata del massimo campionato italiano in modalità pay per view. Ad arricchire l’offerta gli studi pre e post partita per analizzare a 360 gradi con esperti commentatori quanto accaduto in campo avvalendosi delle più avanzate tecnologie. I primi appuntamenti per inaugurare nel migliore dei modi saranno domenica 1°ottobre alle 12.30 Napoli-Cagliari, alle 15.00 Benevento-Inter e alle 18.00 Milan-Roma.



L’offerta, esclusivamente via internet su pc, smartphone e tablet, alla pagina di Sportube, prevede di solito la diretta dell’anticipo del sabato alle 18.00 e di due gare la domenica, il lunch match delle 12.30 e una partita delle 15.00 (tutte le squadre del campionato di Serie A TIM si alterneranno su Sportube) . Non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento mensile, saranno due le opzioni disponibili: la singola partita tra le tre in palinsesto al prezzo di 1,99€. Il pacchetto comprensivo le tre partite al prezzo di 3,99€.