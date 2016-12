5 anni dopo Gattuso, che alzò la Supercoppa Italiana al cielo di Pechino dopo il 2-1 in rimonta rifilato all’Inter di Gasperini, è Ignazio Abate ad avere il privilegio di tornare a sollevare, da capitano, un trofeo per il Milan. Dopo una serie di stagioni ricche di delusioni ed errori di programmazione, il club rossonero torna ad assaporare emozioni che parevano sopite e che ad essere uno degli emblemi di questa vittoria sia l’unico reduce di Pechino 2011 è un segnale importante. Un elemento di continuità tra un certo Milan, ricco di campioni e di giocatori di grande carisma, e un altro, più operaio, tornato a puntare con decisione sui talenti italiani e sui giovani cresciuti nel proprio vivaio. Per tornare a ricostruire una mentalità vincente che sia il presupposto per dare vita ad un nuovo ciclo, non si potrà prescindere dalla memoria storica, dall’unico portatore del dna del vecchio Milan.



Un giocatore, Abate, che ha saputo lasciarsi alle spalle anche le critiche piovutegli addosso negli ultimi anni per un repertorio tecnico non di primissimo livello, grazie ad una dedizione e a uno spirito di sacrificio che non è mai venuto meno. Dopo gli alti e bassi delle gestioni Inzaghi e Mihajlovic, con Vincenzo Montella l’esterno campano è tornato ad esprimersi su livelli di continuità importanti ed è oggi uno dei punti di forza del giovane Milan. A 30 anni, Abate ha raggiunto la piena maturità calcistica e la catena di destra costruita in tandem con Suso è in questo momento tra le migliori della Serie A. Il grave infortunio occorso a Montolivo gli ha consegnato la fascia da capitano che ha contribuito ad esaltarne ulteriormente le doti di combattente e di leader all’interno dello spogliatoio. Nel Milan dell’enfant prodige Donnarumma, dei Romagnoli e Locatelli, c’è anche la firma di Ignazio Abate, il passato che ritorna per creare un futuro nuovamente radioso.